Un accord a été trouvé : à défaut de signer au Standard, Oumar Diouf va quitter le RFC Liège pour la D1A

Oumar Diouf est l'un des dossiers à suivre de ce mercato belgo-belge. Son épilogue semble tout proche.

Rarement un joueur arrivé en test sur la pointe des pieds pendant l'été aura fait autant parler de lui dès ses premiers matchs en Belgique. Avec ses 9 buts et 2 assists en 20 matchs pour le RFC Liège, Oumar Diouf est la révélation de la première partie de saison en D1B.

Sa vitesse et son sang froid dans le rectangle en font un profil très demandé. Plusieurs clubs de première division ont ainsi pris leurs renseignements pour un transfert cet hiver, dont le Standard. Mais l'option la plus concrète mène à Saint-Trond depuis le début.

Le RFC Liège déforcé dans la lutte pour le top 6

Cela se confirme : Het Nieuwsblad annonce que les Canaris sont parvenus à un accord avec le RFC Liège. Diouf devrait bel et bien signer au Stayen, l'opération rapportera environ 900 000 euros aux Sang et Marine.

Le STVV doit encore finaliser les négociations salariales avec le joueur, mais cela ne devrait pas poser problème : le principal intéressé est déterminé à rejoindre les troupes de Wouter Vrancken.



Oumar Diouf marche ainsi sur les traces d'Adriano Bertaccini, qui avait quitté Rocourt pour signer chez les Trudonnaires après six mois en fanfare en D1B. S'imposer à Saint-Trond ne sera toutefois pas simple : l'équipe tourne bien, la concurrence avec Keisuke Goto sera intéressante à suivre.