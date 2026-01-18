Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"

Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"
Photo: © photonews

Sur le coup de 18h30, Charleroi accueillera le Standard dans un choc wallon qui s'annonce haut en couleur. Le match est également suivi avec attention au nord du pays.

Avec sa passion (et ses débordements), le choc wallon fait parler de lui de l'autre côté de la frontière linguistique. D'autant plus que cette année, la course au top 6 pimente encore un peu plus la situation. Un top 6 toujours accroché par le Standard, même si la dynamique du moment semble être à l'avantage de Charleroi.

"Je pense que dans ce match, ce sera surtout une question d'honneur", déclare Frank Boeckx sur DAZN. "C'est un match très important pour les deux équipes. J'attends quelque chose de Charleroi".

Quatre points entre la sixième et la treizième place

En cas de victoire, les Zèbres reviendraient à hauteur de leur adversaire du soir : "Je pense qu'ils veulent vraiment démarrer la dernière ligne droite à armes égales". La lutte pour les Champions Playoffs sera âpre jusqu'au bout. D'autant que Genk, l'Antwerp et La Gantoise veulent également en être.

Mais Charleroi a une carte à jouer : "En Coupe, après la pause, le Club de Bruges a tout de suite mis la pression. Mais le Sporting a bien répondu et a livré un match fantastique, avec du bon football".

Lire aussi… Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."
"Il faut voir s'ils peuvent continuer pour encore neuf ou dix matchs. Si c'est le cas, ils auront certainement une chance d'être dans le top 6", conclut Boeckx. Premier élément de réponse ce soir, dans un match qui n'a pas toujours souri aux Zèbres ces dernières saisons.

Suis Charleroi - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

