Hein Vanhaezebrouck ne peut pas être plus clair : le dossier Thorgan Hazard agite Anderlecht

Que doit faire Anderlecht avec Thorgan Hazard ? Pour Hein Vanhaezebrouck, la réponse est claire : Olivier Renard doit le prolonger.

Anderlecht se trouve dans une impasse en ce moment. Le club mise énormément sur la jeunesse pour construire son futur, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas aller loin sans quelques cadres pour gérer le vestiaire. C'est tout le problème du dossier Thorgan Hazard, dont le contrat se termine dans six mois.

Vanhaezebrouck est convaincu

Thorgan a montré son importance, notamment avec son but décisif en Coupe contre La Gantoise. Son entraîneur, Besnik Hasi, souhaite qu'il reste pour ne pas perdre un leader. Sur DAZN, Hein Vanhaezebrouck a validé cette idée. "Hazard a encore largement la qualité pour être décisif en Jupiler Pro League. De plus, il est encore très solide physiquement."

L'ancien coach estime qu'Anderlecht fait fausse route en ne l'entourant pas mieux. Selon lui, avec plus de qualité autour de lui, Thorgan pourrait mieux s'exprimer sur le terrain. "Tout dépendra de ce que le joueur veut et de ce qu’Anderlecht veut".

Le directeur sportif, Olivier Renard, doit trancher rapidement. Suivre la politique de rajeunissement à tout prix ou garder un joueur d'expérience ? Pour Hein, la question ne se pose même pas. "Pourquoi pas ? Ce n'est pas un joueur en fin de carrière en Belgique".



Le temps presse au Lotto Park. Si aucune offre n'est faite, Hazard pourrait partir gratuitement, laissant un vide technique et humain.