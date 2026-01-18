L'avant-match perturbé : un local de supporters carolos incendié avant le choc face au Standard

Aujourd'hui, c'est jour de choc wallon. Le week-end a toutefois déjà été terni par l'incendie d'un local de supporters juste à côté du Mambourg.

Chaque match entre Charleroi et le Standard a en lui son lot de moments explosifs. Sans que le lien soit formellement établi entre la rencontre de ce soir et le sinistre qui nous occupe, il y a déjà eu de la casse.

Un local de supporters situé à quelques mètres de la tribune 4 du stade du Pays de Charleroi a en effet été touché par un incendie dans la nuit de vendredi à samedi.

Un lieu d'ordinaire assez fréquenté avant une rencontre

Comme le rapporte La Dernière Heure, c'est un véhicule en feu, sans plaque d'immatriculation, suspecté d'avoir été volé et stationné intentionnellement contre la façade du bâtiment, qui aurait été à l'origine de cet incendie.

"La devanture du local était composée d'une ossature en bois. Une reconnaissance du bâtiment, comprenant quatre appartements au premier étage, a eu lieu. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur", expliquent les pompiers carolos joints par nos confrères.

La piste criminelle est évoquée, qu'elle soit liée ou non au choc wallon. La proximité de la rencontre est trop évidente pour ne pas être mentionnée, mais les incendies provoqués par des véhicules ne sont malheureusement pas des phénomènes rares dans le secteur.