Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Anderlecht doit dégraisser cet hiver. Luis Vazquez fait partie des joueurs appelés à être vendus pour faire de la place.

C'est une rengaine qu'on entend souvent au Lotto Park ces derniers mois. Anderlecht a les moyens de se renforcer mais doit tout de même vendre avant d'acheter. Et à ce petit jeu, les regards se tournent notamment vers Luis Vazquez.

La direction n'espère plus toucher les 4,50 millions déboursés en juillet 2023 mais entend limiter les pertes. Débarqué à Bruxelles en même temps que Kasper Dolberg, l'attaquant argentin n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire.

Luis Vazquez en Espagne ?

Une solution pourrait s'ouvrir à lui cet hiver : Getafe a pris ses renseignements pour le faire venir. Une information parue il y a quelques minutes dans La Dernière Heure que nous sommes en mesure de confirmer. Pas encore d'accord, mais un contact a bien été établi avec Anderlecht.

Getafe est en ce moment treizième de Liga avec la deuxième pire attaque du championnat. Luis Vazquez pourrait-il résoudre les problèmes offensifs constatés ? Rejoindre le championnat espagnol le débarrasserait en tout cas de la barrière de la langue.



Cette semaine, Getafe a déjà offert une porte de sortie à un coûteux argentin en détresse dans notre championnat avec le prêt de Zaïd Romero (payé six millions par le Club de Bruges) jusqu'en fin de saison.