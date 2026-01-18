Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

Casper Nielsen monte en puissance avec le Standard. Ses premières semaines à Sclessin n'ont pas été faciles.

Casper Nielsen a dû cravacher pour rattraper son retard physique en début de saison : "C’est difficile quand tu manques toute une préparation et que tu dois revenir alors que la saison a commencé. Je voulais jouer, le club voulait que je joue et c’était un peu compliqué, surtout pour retrouver le rythme", explique-t-il à SudInfo.

Le Danois a dû faire preuve de patience : "J’ai souvent eu l’impression que, juste au moment où le rythme commençait à vraiment être bon, il y avait un petit contretemps. Mais ça va de mieux en mieux. Je dois encore être un peu intelligent, faire attention, et on essaie de gérer ça de la bonne manière".

Se ménager ne fait pourtant pas partie de son vocabulaire : "C’est vrai que parfois, à l’entrainement, on me dit : 'Casper, aujourd’hui sois un peu plus intelligent, va à 80 %', mais c’est très difficile pour moi. Quand je vais à l’entrainement, j’ai envie d’y aller à 100 %".

Nielsen ne fonctionne pas à l'économie

"Depuis que je suis enfant, on m’a appris que quand tu t’entraines, c’est à 100 %, sans compromis. En semaine comme en match, il m’arrive de dépasser la limite, notamment au niveau des données physiques, des courses", sourit-il.

Lire aussi… Et si Charleroi pouvait encore espérer de priver le Standard du top 6 ? "Une question d'honneur"›

A 31 ans, on ne le changera plus : "Je m’en fiche si parfois ça fait mal ou si ça entraine un contretemps, tant que ça aide l’équipe. Mais oui, parfois je devrais me rappeler que je n’ai plus 20 ans. Mais c’est mon tempérament de footballeur et d’homme avant tout".