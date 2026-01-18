🎥 Buteur contre Barcelone, auteur du raté de l'année : le futur attaquant d'Anderlecht est capable de tout

Photo: © photonews
Anderlecht se rapproche de l'arrivée de Danylo Sikan. L'attaquant ukrainien cherchera à reprendre confiance au Lotto Park.

Trouver un attaquant de qualité dans les dernières semaines du mercato estival n'est pas chose aisée, Olivier Renard s'en était aperçu l'été dernier. Anderlecht n'avait ainsi pas réussi à palier le départ de Kasper Dolberg à l'Ajax.

Y parvenir en hiver n'est pas beaucoup plus facile. La qualité se paie. En avançant dans le dossier Danylo Sikan, Anderlecht fait une meilleure affaire que Trabzonspor, qui l'avait acheté six millions d'euros il y a un an. La transaction devrait cette fois tourner autour de quatre millions d'euros.

Un prix revu à la baisse suite à la saison compliquée traversée par le joueur, une seule fois titulaire en championnat. Le garçon était plus à son aise au Shakhtar Donetsk, le club qui l'a formé, a lancé sa carrière professionnelle et permis de faire ses débuts en équipe nationale ukrainienne.

Déjà buteur contre l'Antwerp

Sikan a déjà fait parler de lui sur la scène européenne. Lors de la saison 2023/2024, il a ainsi inscrit quatre buts en six matchs de Ligue des Champions. Il avait notamment planté un doublé contre l'Antwerp et inscrit l'unique but de la victoire historique contre le FC Barcelone.

Lors d'un match au Celtic, il s'était par contre rendu coupable d'un raté monumental. Alors que Mykhaylo Mudryk avait fait tout le travail sur la droite, Sikan avait vendangé, seul face au but vide. Espérons pour Anderlecht que ce n'est pas cette version du joueur qui est en route vers Bruxelles.

Anderlecht
Danylo Sikan

