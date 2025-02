Trop tard pour succéder à Tedesco, trop tôt pour défier Mourinho : game over pour Philippe Clement

Il y a quelques semaines, la fédération belge était très attentive à la situation de Philippe Clement, qui était sur la sellette chez les Glasgow Rangers. Mais son sort n'avait pas été tranché par la direction, en faisant un candidat de moins pour les Diables Rouges.

Cette fois, c'est en revanche plus décidé : Sky Sport annonce ce soir que les décideurs écossais ont pris leur décision. La défaite de ce weekend contre St. Mirren est apparemment celle de trop.

Le limogeage de Clement est annoncé comme imminent, il ne sera vraisemblablement pas de la partie pour défier le Fenerbahçe de José Mourinho en Europa League le weekend prochain.

Philippe Clement était arrivé à Glasgow on octobre 2023, son contrat avait été prolongé il y a quelques mois encore après la victoire finale en Coupe de la Ligue la saison dernière.

Mais son bilan en championnat n'était plus tenable, parti de trop loin face au Celtic il y a un an, Clement misait sur cette saison pour concurrencer l'éternel rival. Mais l'écart est actuellement de 13 points.

