Loïc Lapoussin pointe le gros problème de Saint-Trond contre Malines : "Je ne comprends pas ça"

Loïc Lapoussin est arrivé au Stayen pour aider STVV à se maintenir et a les qualités pour aider en vue de cet objectif, mais il faudra prendre des points, et vite.

Loïc Lapoussin réalise que le STVV a encore du travail pour éviter les play-downs. Il n'est donc pas satisfait du match nul à Malines. "Nous étions obligés de gagner. Maintenant, il y a encore plus de pression sur le prochain match et les semaines à venir. Nous avons joué une très bonne deuxième mi-temps. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas jouer de cette manière en première mi-temps", pointe-t-il.

C'est aussi ce que Felice Mazzu a souligné et ce qui l'a tellement contrarié. "Nous ne commençons pas le match à fond", critique également Lapoussin. "C'était un match éprouvant des deux côtés. Après l'ouverture du score par Malines, nous avons un peu baissé la tête. Cela a duré jusqu'à la mi-temps". Ensuite, les Trudonnaires ont retrouvé leur esprit combatif.

Un discours motivant de Felice Mazzu

"Le coach a trouvé les mots pour nous encourager et nous motiver pour la deuxième mi-temps. Nous avons égalisé à la fin". Ensuite, à la 95e minute, Lapoussin avait l'opportunité de marquer le 1-2 : il a oublié de punir la perte de balle du Kavé et a placé le ballon à côté. "Nous devons nous contenter d'un point et essayer maintenant de remporter le prochain match", soupire-t-il.

Ses coéquipiers savaient bien sûr que c'était l'opportunité ultime de décrocher une victoire cruciale. "Si vous êtes en tête du classement, vous mettez peut-être ce but", reconnaissait de son côté Adriano Bertaccini. "Cela fait partie du football, mais nous devons surtout continuer à travailler dur chaque semaine", conclut-il.