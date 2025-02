Brian Riemer a-t-il fait mieux que David Hubert ? Le constat douloureux d'Hein Vanhaezebrouck

Anderlecht aborde la fin de la phase classique avec assez peu de repères en vue des Playoffs. Hein Vanhaezebrouck se montre particulièrement critique.

Un point sur six contre l'Union Saint-Gilloise, zéro sur six contre le Club de Bruges et Genk : assez paradoxalement, le seul point obtenu par Anderlecht contre les équipes qui le précèdent au classement l'a été sous les ordres de Brian Riemer.

David Hubert a amené de bonnes choses au groupe mais son équipe manque toujours d'épaisseur lorsqu'un choc de Pro League s'annonce. Si les nombreux blessés n'aident évidemment en rien, Hein Vanhaezebrouck constate lui aussi que le Sporting est bien loin de ses objectifs initiaux.

Anderlecht doit se reprendre

"Pour être dans le top 6, là où se trouve AA Gent, il faut aujourd'hui 41 points. Sur 81. C'est un peu plus de 50 pour cent. David Hubert obtient 55 pour cent, suffisant pour les Play-off 1. Riemer a fait mieux. Il a obtenu 57 pour cent", détaille HVH dans Het Nieuwsblad.

"C'est suffisant pour le top 6, mais est-ce aussi suffisant pour ce qu'Anderlecht a en tête ? La lutte pour le titre ? Non, ni de la part d'un des deux, ni de la part de Riemer, ni de la part d'Hubert", poursuit-il.

En assumant cette place de T1 au-delà de son rôle d'intermédiaire, David Hubert n'a pas choisi la facilité mais ne se défile pas face aux ratés de son équipe. Les Playoffs arrivent tout doucement comme un test grandeur nature.