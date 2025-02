Où est-il passé ? L'un des rares guerriers d'Anderlecht a disparu au moment où les Mauves en ont le plus besoin

Mais où est passé Jan-Carlo Simic ? Alors que les Mauves manquent d'âme, le seul guerrier du noyau est laissé de côté.

C'est une question que beaucoup se posent, pas seulement nous. Lorsque la composition d'Anderlecht a été annoncée dimanche, les réactions ont été assez unilatérales : "Où est Jan-Carlo Simic?" Une question légitime, car le Serbe de seulement 19 ans est pratiquement le seul qui n'a jamais vraiment été en-dessous de la moyenne cette saison.

Seulement troisième dans la hiérarchie

Cela a beaucoup à voir avec sa mentalité. Simic est un combattant, quelqu'un qui se bat toujours sur chaque ballon. Mais lors des six derniers matchs, il n'a joué que contre Charleroi. Il s'est retrouvé derrière Lucas Hey et Adryelson dans la hiérarchie.

Nous pouvons comprendre la logique de David Hubert. Hey a été recruté pour construire le jeu de derrière et Adryelson est également un solide défenseur qui a en plus une grande détente et de l'expérience, qui fait défaut à Simic. Mais dans des matchs comme contre l'Union et le Standard ce dimanche, Anderlecht a besoin de plus.

Anderlecht ne compte pas assez de combattants. S'il faut se battre, les Mauve et Blanc ne suivent pas. Et tant que presque tous les joueurs créatifs sont blessés, cela devra se passer ainsi. Sans Verschaeren, Stroeykens, Edozie, Degreef et Dolberg, Anderlecht a peu de joueurs capables de créer une opportunité.

Le seul à mettre le feu

En termes de duels, les Mauves sont en difficulté. Il est donc préférable d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui peut mettre le feu. Simic est ce genre de joueur. La question est de savoir s'il aura encore sa chance lorsque Jan Vertonghen sera prêt pour une place de titulaire et que l'équipe abandonnera enfin cette défense à cinq.

Dimanche, Anderlecht peut s'attendre à un match similaire à celui contre l'Union : beaucoup de duels, beaucoup de pressing et des contre-attaques rapides. Est-ce que David Hubert pourra alors passer outre Jan-Carlo Simic... ?