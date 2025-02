Gros coup dur pour un Belge candidat aux Diables, éliminé par une D3 en Coupe

En quarts de finale de la Coupe d'Allemagne, l'Arminia Bielefeld (D3 allemande) a créé la surprise en éliminant le Werder Brême de Senne Lynen.

Dans un récent entretien accordé au Nieuwsblad, Senne Lynen estimait qu'il pouvait profiter de l'arrivée de Rudi Garcia chez les Diables pour découvrir enfin l'équipe nationale. "Mes performances au Werder restent un peu sous le radar en Belgique, j'ai le sentiment, mais quand on voit ce que je fais ici, on peut difficilement dire que je ne le mérite pas", déclarait-il cette semaine.

Titulaire, ce mardi soir, en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, quatrième de D3 allemande, l'ancien milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise a toutefois eu une mauvaise surprise.

En effet, le Werder Brême, actuel 12e du championnat, a été éliminé par l'ancien pensionnaire de Bundesliga, descendu à l'issue de la saison 2022 en 2. Bundesliga, puis au troisième échelon l'année suivante.

C'est même dès la première période que le Werder a été mis dos au mur. Avec des buts à la 35e et 41e minute pour Bielefeld, la différence était déjà faite au repos. Et ce n'est pas le but d'Oliver Burke, en seconde période, qui a changé les choses.

Élimination contraignante du Werder Brême, qui pouvait rêver d'un exploit dans cette DFB Pokal depuis l'élimination du Bayern face à Leverkusen au tour précédant. Si les demi-finales potentielles n'ont pas encore été tirées au sort, l'Arminia Bielefeld, Stuttgart et Leverkusen sont les trois équipes déjà qualifiées pour le dernier carré, tandis que Leipzig et Wolfsburg se disputeront le dernier ticket, ce mercredi soir.