José Mourinho lourdement sanctionné après des propos jugés inappropriés

José Mourinho, l'entraîneur de Fenerbahçe, écope de quatre matches de suspension et d'une amende après des déclarations controversées visant l'arbitrage et le banc de Galatasaray.

José Mourinho, l’entraîneur de Fenerbahçe, a été sanctionné jeudi par la Fédération turque de football (TFF) après des propos tenus à l’issue du match nul (0-0) face à Galatasaray lundi dernier. L'information a été confirmé par Sky Sports.

Le technicien portugais écope de quatre matches de suspension et d’une amende d'environ 42 000 euros pour des déclarations jugées "contraires à l’éthique sportive".

Il avait déclaré que "le banc de Galatasaray avait sauté comme des singes" en réponse à une décision arbitrale, des propos qui ont suscité des accusations de racisme de la part du club rival.

Fenerbahçe a défendu son entraîneur, affirmant que ses paroles avaient été sorties de leur contexte et ne reflétaient aucune intention raciste.

The Special One purgera deux matches de suspension pour les critiques envers l’arbitrage et deux autres pour les propos concernant le banc de Galatasaray. La fédération a estimé que ces remarques portaient atteinte à l’image du football turc.