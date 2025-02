Un ancien Diable Rouge d'Anderlecht vole au secours de David Hubert : "Même en début de saison, je ne croyais pas au titre"

A l'approche des Champions Playoffs, le Sporting d'Anderlecht semble déjà pouvoir mettre ses ambitions de titre de côté afin de se concentrer sur les places européennes. Depuis plusieurs semaines, l'entraîneur David Hubert est de plus en plus critiqué au Lotto Park.

Le Sporting d'Anderlecht doit rapidement oublier la semaine écoulée. Les Mauves ont été éliminés de l'Europa League par le Fenerbahçe et ont perdu le derby de Bruxelles face à l'Union.

Dans les travées du Lotto Park, l'entraîneur David Hubert est de plus en plus pointé du doigt. Le jeu proposé n'est plus celui de son intérim, tandis que ses choix rappellent parfois ceux de Brian Riemer.

"C'est devenu facile de tacler Hubert. Mais je me souviens encore qu'il y a quatre mois, tout le monde réclamait qu'on lui donne sa chance" a répondu Steven Defour dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

"Anderlecht avait un accord avec Ryan Mason de Tottenham pour succéder à Brian Riemer, mais tout le monde a voulu que ça soit Hubert qui reprenne sa place et qui le considérait comme le candidat idéal."

Steven Defour estime que le T1 des Mauves mérite encore du temps. "Il est vrai qu'il se cherche, mais il a aussi un grand nombre d'absents, et pas des moindres. Le titre ? Même au début de saison, je n'y ai jamais cru. Genk et Bruges sont plus forts, tandis que l'Union monte en puissance. Une troisième place serait déjà positive pour le RSCA", a conclu Defour.