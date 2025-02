Un Clasico et un derby des Flandres sous haute tension : découvrez les arbitres désignés pour la 28e journée de Pro League

C'est dans un contexte compliqué, où les réclamations sont de plus en plus nombreuses, que les arbitres officient en cette fin de phase classique, en Pro League.

Ce jeudi, le département des arbitres a révélé le nom des arbitres qui siffleront lors de cette 28e journée. On retrouvera notamment Jasper Vergoote au sifflet du Clasico entre le Standard et Anderlecht, avec Erik Lambrechts dans la VAR.

Simon Bourdeaud'hui sera l'arbitre du duel entre l'Union et Dender, tandis que Nicolas Laforge sera en charge de Charleroi - Genk. Enfin, Gand - Bruges sera arbitré par Jan Boterberg.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBe 🧐



