Une équipe avec moins de pression que les autres pour les Playoffs de D1 ACFF ? "On a tout de même notre rôle à jouer"

N'étant pas en possession de la licence de D1B, l'actuel cinquième, Stockay, va jouer les Playoffs d'accession à la D1A sans pression. Le coach, Stephane Demets, nous en dit un peu plus sur l'état d'esprit au sein du groupe, une situation semblable à celle de Rochefort.

L'objectif de Stockay étant atteint avec ce maintien garanti, le reste sera du bonus. "On va prendre match par match et surtout profiter le plus possible parce que l'objectif premier est atteint. Pour cette première année en D1ACFF, le club de Stockay voulait se maintenir et c'est chose faite. On a tout de même notre rôle à jouer dans ces Playoffs, nous sommes des compétiteurs et on ne va pas se déplacer pour rien. On va jouer les matchs pour les gagner".

Stephane Demets est donc à pied d'oeuvre pour préparer ses troupes : "On va analyser les points forts et les faiblesses de nos adversaires et se préparer à chaque rencontre pour l'emporter. On va également pouvoir se concentrer sur notre équipe en voyant ce qui va et ce qui ne va pas chez nous grâce à ces matchs de haut niveau et ainsi préparer au mieux la saison prochaine".

Se situer par rapport aux candidats à la montée

Le club n'ayant pas demandé la licence pour la D1B, les Stockalis ne pourront pas monter, même en cas de titre. Mais on l'a compris, ce n'est pas pour autant que les hommes de Stephane Demets vont s'arrêter de jouer : "Certes, le club n'a pas fait la demande, mais on peut garder un objectif sportif qui est de finir le plus haut classé possible. On se doit de rester ambitieux malgré tout même si les autres équipes ont clairement affiché leurs envies de montée. Elles vont jouer le couteau entre les dents et ça laissera place à des beaux matchs".

Stockay commencera ce weekend en recevant Virton : "Il n'y a pas d'équipe plus dure à jouer qu'une autre. Je pense que si ces six équipes se sont qualifiées, c'est qu'elles sont toutes dures difficiles à jouer. Ça se joue dans un mouchoir de poche avec les quatre équipes de la tête qui se tiennent en trois points. Ça va se jouer sur des détails".

L'équipe est en tout cas dans une bonne dynamique, notamment grâce à ces trois victoires sur les quatre dernières journées de phase classique. "L'ambiance est bonne, l'objectif est atteint, les résultats sont positifs. On aborde donc ces Play-offs sans pression et dans une atmosphère positive", conclut le coach stockali.