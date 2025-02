Quand Charleroi voulait prêter son meilleur buteur : "On a beaucoup travaillé avec lui"

Charleroi a fait la bonne opération en allant s'imposer 1-3 à Westerlo le weekend dernier. De quoi aborder le choc de ce soir contre Genk avec un rien moins de pression.

Ce soir, Charleroi va tenter de prendre sa revanche sur Genk. A la fin du mois de novembre, les Limbourgeois l'avaient emporté 3-0. Le Sporting avait livré un excellent match à la Cegeka Arena mais avait oublié de convertir ses occasions, ce qui avait permis au Racing de prendre confiance.

Ce match était surtout la première titularisation de la saison de Nikola Stulic. L'attaquant serbe n'avait pas voix au chapitre jusque-là, évoluant même plus souvent avec l'équipe U23 en D1 ACFF. Depuis, il reste sur 9 buts en 13 titularisations.

"On a beaucoup travaillé avec lui sur la vidéo et sur son mental. Il n'était pas assez proactif. On a pensé à lui redonner confiance avec un prêt mais les circonstances en ont décidé autrement", confirme Rik De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Confirmer les progrès réalisés

Depuis cette soirée de novembre, de l'eau a coulé sous les ponts. Charleroi a grandi mais veut encore avant assurer mathématiquement son maintien : "L'objectif numéro 1 n'est pas encore atteint mais j'étais content de notre performance à Westerlo. Surtout de notre deuxième période. Les joueurs ont reçu un jour supplémentaire de vacances. Ça leur a fait du bien".

Circonstances obligent, Rik De Mil a également été interrogé sur la réforme du championnat : "Je ne suis pas convaincu que c'est mieux pour le foot belge. J'aimais bien les playoffs. On pouvait discuter pour savoir s'il fallait diviser les points par deux ou pas mais ça a donné un truc extra au foot belge. C'est bien, par contre, que les playdowns disparaissent. Avec le stress que cela engendre, beaucoup trop d'équipes jouaient pour ne pas perdre".