🎥 Les RSCA Futures dépassés par le RFC Liège, le grand retour de Stef Peeters : deux matchs à rebondissement en D1B

Le RFC Liège s'est imposé 2-4 chez les RSCA futures. Dans l'autre match de soirée de D1B, le Patro Eisden s'est imposé 0-1 chez les U23 du Club de Bruges.

À la veille du Clasico chez les 'grands', les U23 anderlechtois affrontaient eux aussi un adversaire venu de Principauté avec ce match contre le RFC Liège. Tenus en échec à Eupen la semaine dernière, les jeunes Mauves ont rapidement ouvert la marque grâce à Robbie Ure.

Aux commandes grâce à la septième réalisation de la saison de leur attaquant écossais, les RSCA futures ont alors reculé. Le RFC Liège a grandi dans sa rencontre, cadrant trois tirs dans le premier acte, en vain.

La montée de Jordan Bustin au repos s'est avérée être un changement gagnant pour Gaëtan Englebert : le défenseur central a méritoirement égalisé peu avant l'heure de jeu (1-1). Mais Nathan De Cat a confirmé tous les espoirs placés en lui en redonnant l'avantage à son équipe. Avant la remontada liégeoise : les Sang et Marine ont inscrit trois buts dans les vingt dernières minutes pour s'offrir une victoire 2-4 grâce à Flavio Da Silva (auteur d'un doublé) et Ryan Merlen.

FT | Le RFC Liège renverse le match en 4️⃣ minutes ! 🤝💥 #ANDFCL pic.twitter.com/VbrC1KZgbi — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 1, 2025

Le Patro assure l'essentiel

L'autre rencontre de la soirée nous offrait un affrontement intéressant entre deux équipes du top 6. Dans son style caractéristique, le Patro Eisden a parfaitement contré le jeu léché des U23 du Club de Bruges.

De retour dans le onze de base (une première cette saison après sa longue mise à l'écart), Stef Peeters s'est offert le luxe d'inscrire le seul but de la rencontre dans la dernière demi-heure sur une frappe plus précise que puissante. Grâce à cette victoire, le Patro conforte sa quatrième place, sept points plus haut que son adversaire du soir. De leur côté, le RFC Liège et les RSCA Futures restent respectivement à la huitième et à la neuvième place.