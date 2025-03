🎥 Miron Muslic et un ancien flop d'Anderlecht tiennent Pep Guardiola en respect mais De Bruyne finit par délivrer City

Manchester City a battu Plymouth 3-1 en FA Cup. Mais le match n'a pas été aussi simple que le score ne pourrait le laisser penser.

Avant-dernier de Championship, Plymouth a revêtu ce soir sa tenue de gala pour oublier l'espace de 90 minutes les galères du championnat. L'équipe de Miron Muslic se déplaçait à Manchester City dans le cadre du cinquième tour de la FA Cup.

Si Kevin De Bruyne était, contrairement à Jérémy Doku, titulaire dans les rangs mancuniens, on note la présence de Mustapha Bundu (l'attaquant pour qui Anderlecht avait payé près de trois millions en 2020) à la pointe de l'attaque de Plymouth.

Comme attendu, Manchester City a largement dominé son adversaire mais a eu du mal à trouver l'ouverture. Et ce sont même les visiteurs qui ont créé la surprise en ouvrant le score après 38 minutes.

De Bruyne retrouve des couleurs

Mais les hommes de Pep Guardiola ont pu compter sur un coup franc de Kevin De Bruyne déposé sur la tête de Nico O'Reilly pour égaliser juste avant la mi-temps. Le gardien de Plymouth a encore réalisé des miracles en deuxième mi-temps, mais O'Reilly a remis le couvert sur phase arrêtée pour donner l'avantage à City dans le dernier quart d'heure.

He's one of their own 🩵



Soulagement pour l'Etihad Stadium, qui verra même Kevin De Bruyne tuer tout suspense dans le temps additionnel, bien servi par Erling Haaland au petit rectangle (non, les deux noms n'ont pas été inversés). Manchester City s'est fait peur mais continue sa route en FA Cup, mettant fin au magnifique parcours de son adversaire.