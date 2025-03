Le "Prince Charles" accuse le coup, et ce n'est vraiment pas le bon moment

Remplacé à l'heure de jeu face à Venezia, Charles De Ketelaere ne s'est plus rendu décisif sur le plan statistique depuis dix rencontres. Le meneur de jeu de l'Atalanta accuse le coup au pire moment.

Après son élimination face au Club de Bruges en barrages de la Ligue des Champions, l'Atalanta Bergame peut désormais pleinement se concentrer sur la course au titre en Série A.

Dans le trio de tête depuis le début de la saison, en compagnie de l'Inter Milan et Naples, la Dea avait l'occasion de mettre la pression et de reprendre provisoirement la première place du classement avant l'affrontement entre le premier et le deuxième, ce samedi soir.

Pour cela, Charles De Ketelaere et ses coéquipiers devaient s'imposer à la maison face à Venezia, avant-dernier de la Série A. Une équipe dans laquelle on retrouve l'ancien Diablotin et Louvaniste Joel Schingtienne, alors que Richie Sagrado, qui a connu le même parcours, est blessé.

L'Atalanta et De Ketelaere n'avancent plus

Cependant, l'Atalanta et son maître à jouer accusent le coup. Charles De Ketelaere a été remplacé dès l'heure de jeu, sans avoir réussi à peser sur la rencontre. Muet depuis dix matchs, le joueur de 23 ans n'a plus alimenté le compteur grâce à un but ou une passe décisive depuis le 21 janvier et la rencontre de Ligue des Champions face au Sturm Graz.

Un petit peu moins d'un mois avant le barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine et alors que Kevin De Bruyne semble de plus en plus en difficulté au haut niveau, Rudi Garcia aurait bien besoin d'un maître à jouer performant pour alimenter son compartiment offensif.