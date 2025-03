🎥 Christian Benteke sur sa lancée, Hugo Cuypers lui répond...par deux fois : les attaquants belges se rendent coup pour coup en MLS

Christian Benteke et Hugo Cuypers étaient face à face la nuit dernière. Ils ont tous les deux inscrit leur nom au marquoir.

La deuxième journée de MLS était marquée par un duel belgo-belge entre Christian Benteke et Hugo Cuypers à l'occasion du match Chicago Fire - DC United.

Déjà buteur pour la reprise du championnat américain le weekend dernier, Benteke a remis ça après quatre minutes de jeu, profitant des espaces béants laissés par la défense des locaux (0-1).

Another day, another Christian Benteke goal

Mené, Chicago s'en est à son tour remis à son buteur belge pour revenir au score à la demi-heure. Sur un corner, Hugo Cuypers est arrivé lancé au second poteau et s'est montré plus prompt que ses adversaires pour pousser le ballon au fond.

Back on level terms!



Hugo Cuypers makes it 1-1 for Chicago.

Comme la technique a fonctionné, Chicago a retenté le même corner en deuxième mi-temps, valant à Cuypers de marquer quasiment le même but au second poteau (70e, 2-1).

So nice, Hugo Cuypers did it twice!

Le match avait basculé, mais DC United est tout de même parvenu à accrocher un point dans le temps additionnel, non pas par Christian Benteke cette fois. Nos deux attaquants belges sont déjà à deux buts en deux matchs, trusteront-ils les premières places du classement des buteurs jusqu'en fin de saison ?