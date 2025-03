Cinq mois dans les couloirs de Neerpede et puis s'en va : "Je ne m'attendais pas à quitter Anderlecht si vite"

Jan Michaelsen n'a pas vraiment eu le temps de marquer Anderlecht de son empreinte. Même s'il n'a pas été mis dehors, les circonstances n'ont pas aidé pour le voir rester dans la durée.

L'été dernier, Brian Riemer avait apporté un nouvel assistant dans son staff en la personne de Jan Michaelsen, précédemment entraîneur des U20 danois. Mais la collaboration n'aura duré que huit matchs, le temps nécessaire à la direction pour pousser Riemer vers la sortie.

Quelques semaines seulement après son arrivée, Michaelsen a vu les Danois présents autour de lui partir les uns après les autres. "Avec Brian, nous n'avions perdu qu'un match. Mais le bilan n'était visiblement pas suffisant. J'étais évidemment triste, cela va sans dire. J'avais aussi une vraie relation avec Jesper Fredberg, qui est aussi parti. C'était bien sûr un petit choc que Jesper et Brian ne soient plus là".

Anderlecht en pleine transition

Interrogé par le média Tipsbladet, l'entraîneur danois explique que passé ce choc, le courant est rapidement passé avec David Hubert : "Je m’entendais très bien avec lui, il était également content de moi et de mon rôle".

Pourtant, Michaelsen a lui aussi fait ses bagages en janvier. "Je ne m'attendais pas à quitter Anderlecht si vite", confesse-t-il. Son départ n'apparaît pas comme un choix de la direction mais résulte du coup de fil d'un autre Jesper, le nouvel entraîneur des Vancouver Whitecaps, Jesper Sørensen.

Anciens coéquipiers, il a simplement fallu quelques compromis pour voir Sørensen et Michaelsen à nouveau réunis : "Au début, ça m'a semblé très lointain, je n'étais pas vraiment partant, j'avais du mal à me voir si loin de ma famille, de ma femme et de mes enfants en particulier. Mais il y avait une possibilité qu'ils puissent rendre visite et accompagner l'équipe pendant quelques périodes pendant les vacances d'été danoises".