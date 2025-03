Grosse frayeur en D1 ACFF : un joueur de Tournai victime d'un arrêt cardiaque

Scène toujours effrayante lors du match de D1 ACFF entre Tournai et les U23 de Charleroi. Lemuel Ntalu s'est écroulé, victime d'un arrêt cardiaque.

Lors de la rencontre de D1 ACFF entre l'AFC Tournai et les U23 de Charleroi, une scène malheureuse a provoqué l'inquiétude de tout le stade. Lemuel Ntalu (23 ans), défenseur central des Sang & Or, s'est écroulé après un choc avec un joueur adverse.

Le match, qui venait de reprendre après la mi-temps, s'est interrompu le temps que le staff médical prenne en charge le joueur. L'intervention rapide notamment d'un pompier, Eric Foucart, remercié nommément par Tournai, a permis de réanimer Ntalu.

Le match a alors été arrêté alors que le score était de 1-0. De nombreux clubs de D1 ACFF, notamment le RAEC Mons où Ntalu a été formé, ont assuré le joueur de leur soutien après ces événements.

Jean-Michel Caink, porte-parole de l'AFC Tournai contacté par No Télé, a donné des nouvelles de Lemuel Ntalu : "Il est actuellement en cardiologie et a encore des examens à passer ce dimanche. Il a repris ses esprits et même envoyé un message au coach".