Ils l'ont fait ! Le Beerschot gagne pour la première fois en 2025 à l'issue d'un match agité

Le Beerschot s'est imposé 1-0 contre Malines. Les Rats attendaient cette victoire depuis longtemps.

Le Beerschot ne s'était plus imposé depuis 12 match et le premier décembre face au Cercle. Les Rats ont directement mis Malines sous pression avec 70% de possession dans le premier acte. Ils en ont été récompensés avec l'ouverture du score de Welat Cagro juste avant le repos.

Mais la deuxième mi-temps a bien mal repris avec l'exclusion de Nick Shinton pour une sortie complètement manquée en dehors de son rectangle, laissant son équipe à dix. Son substitut Davor Matijas en a profité pour être le héros de l'après-midi.

🧮 | Nick Shinton misrekent zich volledig en mag gaan douchen. 😬❌ #BEEKVM pic.twitter.com/sycx5mSjnx — DAZN België (@DAZN_BENL) March 2, 2025

Après quelques arrêts, le nouveau venu s'est d'emblée illustré avec un penalty détourné face à Kerim Mrabti détourné. Dans le dernier quart d'heure, le portier anversois a été sauvé par l'arbitre, qui a annulé l'égalisation malinoise pour un hors-jeu d'Antonio Bill au moment de la reprise de Rob Schoofs.

😱 | Davor Matijaš stoppe un penalty 1️⃣5️⃣ minutes après sa montée au jeu ! 🧤🛑 #BEEKVM pic.twitter.com/JrvzvaileW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 2, 2025

1-0 pour le Beerschot, le score n'évoluera plus malgré tous ces allés, les 12 minutes et les nombreux contres du Beerschot. Les Rats renouent avec le succès et reviennent à deux points de Courtrai.