"L'Union Saint-Gilloise, la meilleure équipe de Pro League" : Euvrard reconnaît la supériorité de l'adversaire

Dender s'est incliné 1-4 face à l'Union SG. Vincent Euvrard salue l'adversaire tout en pointant les axes d'amélioration pour son équipe.

Après la défaite 1-4 de son équipe face à l’Union Saint-Gilloise, Vincent Euvrard, l’entraîneur de Dender, n’a pas caché sa déception. Le coach a reconnu la supériorité de l’adversaire

"L’Union a été très bon dès le début, nous n’avons pas été assez bons.", a-t-il déclaré en conférence de presse, rapporté par Sporza. Un constat frappant qui résume bien le score de la rencontre.

Euvrard a souligné le niveau de performance requis pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. "Pour battre la meilleure équipe de la Jupiler Pro League, il faut être plus performant. Et puis il faut aussi un peu de chance, comme dans les cas de penalty." a-t-il insisté.

L’entraîneur a pointé du doigt la facilité avec laquelle son équipe a encaissé des buts. "On concède trop facilement des buts." a-t-il regretté. Cette fragilité défensive a été exploitée à plusieurs reprises par l’Union Saint-Gilloise.

Malgré cette défaite, Euvrard reste réaliste et déterminé à tirer des leçons de cette rencontre. "On aurait pu faire mieux offensivement et défensivement." a-t-il répété.