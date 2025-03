🎥 Le raté du siècle ? L'attaquant de l'OH Louvain loupe l'inimaginable à un mètre du but complètement vide !

Nous voyons chaque année quelques ratés majeurs en Jupiler Pro League. Lors de la 28ème journée, l'attaquant d'OH Louvain, Chukwubuikem Ikwuemesi s'est en tout cas porté candidat au plus gros raté de la saison.

OH Louvain affrontait le KVC Westerlo dimanche soir. Un match d’une importance capitale pour les deux clubs, dans un contexte où les équipes proches de la zone de relégation sont toutes au coude-à-coude au classement.

Malgré une grande bataille, le match s'est terminé sur un match nul 0-0. Il y avait des occasions. En particulier, l'attaquant de Louvain, Chukwubuikem Ikwuemesi a eu une énorme possibilité.

Après à peine une demi-heure de jeu, Siebe Schrijvers a tiré sur le gardien de Westerlo, Andreas Jungdal. Celui-ci a réalisé un arrêt, mais n'a pas pu attraper le ballon.

Ikwuemesi avait bien suivi et a reçu le ballon à un mètre du but. Il s'est retrouvé libre, à côté du gardien, et n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, sans personne pour le gêner.

Mais l'attaquant de Louvain a inexplicablement raté le but. Sans aucun doute l'une des plus grandes erreurs de la saison. Ikwuemesi est le meilleur buteur d'OHL avec quatre buts en 25 matchs.