Coup de théâtre ! Une équipe assurée du top 6 se sépare de son entraîneur à deux journées des Playoffs

Stupeur à l'Antwerp ce matin. Le club a décidé de se séparer de Jonas De Roeck.

Cette saison, l'Antwerp a entamé un nouveau cycle après l'ère Mark Van Bommel. Sous les ordres de Jonas De Roeck, l'équipe a pris un nouveau visage en se montrant plus jeune et plus joueuse.

Les ambitions affichées étaient moins élevées que les années précédentes, les difficultés financières n'y étant pas étrangères. Mais le niveau d'exigence n'en est pas moins élevé pour autant. Ces dernières semaines, la direction a constaté que l'équipe n'arrivait plus à retrouver le fil de son football, à l'image des deux derniers partages poussifs contre Louvain et le Cercle de Bruges.

Les décideurs anversois n'ont pas tardé à réagir. Le couperet est tombé ce matin avec l'officialisation du licenciement de Jonas De Roeck. Ses assistants prendront l'équipe en main de manière provisoire.

RAFC heeft beslist om afscheid te nemen van T1 Jonas De Roeck. De assistenten nemen het sportieve roer voorlopig over. RAFC bedankt Jonas De Roeck voor zijn inzet en wenst hem succes in het vervolg van zijn carrière. 🔴⚪ pic.twitter.com/HM4gDyUs3s — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 3, 2025

Deux matchs pour se relancer avant les Playoffs

Un verdict assez sévère : même si le fond de jeu était retombé depuis quelque temps, l'Antwerp n'a malgré tout perdu qu'un seul de ses onze derniers matchs de championnat (à Anderlecht) et reste à trois points des Mauves au classement.

L'équipe jouera donc contre La Gantoise et le Standard en étant assurée de sa participation aux Playoffs 1 mais sans son entraîneur.