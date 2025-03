"J'avais déjà remarqué une certaine négativité" : les vérités de Vincent Mannaert sur le cas Chemsdine Talbi

Vincent Mannaert a vite dû se faire une raison concernant Chemsdine Talbi. Comme avec Konstantinos Kartesas, l'Union Belge est arrivée trop tard.

Pour son début de règne, Vincent Mannaert avait fort à faire. Car si la recherche d'un nouveau sélectionneur était sa tâche la plus médiatisée, le dialogue avec les joueurs binationaux était elle aussi assez urgente.

Malgré tous ses efforts, il a rapidement compris que Konstantinos Karetsas et Chemsdine Talbi échapperaient à la Belgique : " Il n’y a pas de découragement, c’était quelque chose à laquelle on pouvait s’attendre", explique-t-il à Sporza. Dans cette interview, le directeur technique fédéral s'est montré très transparent, annonçant déjà un changement d'approche pour les joueurs binationaux à l'avenir.

Il n'a pas non plus tourné autour du pot à l'heure d'évoquer sa vision du cas Talbi : "Les signaux étaient négatifs il y a quelques mois. J'avais déjà remarqué une certaine négativité de la part de Chemsdine et de son entourage lorsque j'ai commencé à travailler en décembre, car il estimait qu'il y avait trop peu de contact lorsqu'il avait eu une grave blessure au genou".

Trop de laxisme auparavant ?

"Il était déçu que personne de la fédération ne l'ait contacté. J'ai essayé de rétablir cette confiance, mais finalement cela n'a pas suffi à le faire choisir la Belgique", poursuit-il. Son discours révèle une certaine fatalité, y compris dans le dossier Karetsas.

"Leurs choix étaient presque faits. J'ai essayé de présenter l'histoire de la Belgique du mieux possible, mais si on en était déjà là, c'est difficile de corriger. Ils ont fait les choix qu'ils estimaient devoir faire", explique Mannaert.

"Ils sont encore au début de leur carrière, il reste donc à voir s'ils seront à la hauteur des attentes. Il faut respecter leur choix, mais surtout apprendre de leurs déceptions", conclut-il. Les leçons tirées risquent de ne pas tarder à se faire sentir avec le pragmatisme qu'on lui connaît.