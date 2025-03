"Ceux qui n'auront pas clairement indiqué qu'ils veulent jouer pour la Belgique..." : un grand changement à venir pour les binationaux !

Chemsdine Talbi a pris sa décision et a choisi le Maroc. Encore une déception pour Rudi Garcia et Vincent Mannaert, car une fois de plus, un grand talent choisit un autre pays et une autre équipe nationale que les Diables Rouges. L'Union Belge a décidé de revoir sa copie.

Que ce soit pour Konstantinos Karetsas ou Chemsdine Talbi, Vincent Mannaert a constaté qu'il était à chaque fois arrivé trop tard. Malgré tous ses efforts, le directeur technique a vu ces deux grands talents de notre championnat tourner le dos à la nationalité sportive belge. "Ils sont nés ici et ont fait leur éducation ici en Belgique, où les clubs ont investi beaucoup de temps et d'énergie. Et si à un moment donné, ils ne peuvent pas choisir la Belgique, c'est leur droit, mais nous continuerons avec les joueurs qui le souhaitent", a déclaré Mannaert à Sporza. On peut y lire le début d'un changement de ligne directrice. La période de laxisme de l'Union Belge est apparemment terminée. La Belgique va revoir sa politique en termes de binationaux : "Pour ceux qui hésitent, je vous conseille de faire un choix", continue fermement le directeur technique. L'Union Belge ne transigera plus Cela passera par plus de fermeté dans les équipes nationales de jeunes : "Il y a suffisamment de jeunes talents qui veulent jouer pour la Belgique. Nous ne voulons pas faire de compromis. Si des joueurs choisissent de jouer pour un autre pays, nous l'acceptons. Mais nous allons concentrer notre énergie sur ceux qui veulent choisir la Belgique". Cela se traduira de manière très concrète : "Seuls ceux qui indiquent clairement qu’ils veulent jouer pour la Belgique seront sélectionnés dans les équipes nationales de jeunes. S'ils ne le font pas et ne sont pas sûrs de leur pays préféré, d'autres joueurs auront leur chance". Les cas Talbi et Karetsas, qui avaient toujours représenté la Belgique jusqu'ici, semblent avoir créé une prise de conscience chez nos décideurs.