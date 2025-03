Enfin le calumet de la paix entre Marc Brys et Samuel Eto'o ?

On pensait que Marc Brys allait prendre la porte au Cameroun, mais quelques semaines après ses propos surprenants, il devrait finalement voir sa relation avec Samuel Eto'o s'apaiser.

Fin janvier, lors du tirage de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera plus tard cette année, Marc Brys avait stupéfait son monde en déclarant, au micro de Canal + : "Nous n'avons peur de personne. Pas de la Côte d'Ivoire et pas d'Eto'o non plus".

Un tacle à son président de fédération, avec lequel les relations sont houleuses depuis de longs mois maintenant. Le sélectionneur du Cameroun avait en effet été désigné par le Ministère plutôt que par la fédération, ce qui a longtemps placé Eto'o et Brys aux antipodes.

On se disait que ce tacle pourrait être celui de trop. Cette semaine, une réunion du comité de la fédération devait se tenir avec, à l'ordre du jour, le limogeage potentiel de Marc Brys. Mais Samuel Eto'o a opté pour la détente. Cette réunion a été annulée.

"Il y a des moments durs surtout quand vous écoutez certaines choses. Mais c’est aussi ça être responsable. Le plus important c’est le résultat que nous avons à produire en commun. Il faut prendre l’essentiel et avancer pour le bonheur du peuple camerounais.[… ] Il est vrai que le Comité a le pouvoir de démettre de ses fonctions le sélectionneur, mais j’ai obtenu du Comitéque nous allions vers l’apaisement", déclare Eto'o à Radio Sports Info.

Une main tendue, donc, ce qui est assez étonnant de la part du fantasque président de la fédération camerounaise. Marc Brys fera-t-il l'autre pas vers la réconciliation ?