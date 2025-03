La clé de la montée en Challenger Pro League ? L'Olympic Charleroi a trouvé la parade pour contrarier ses adversaires dans la course au titre

Vainqueur du RAEC Mons le week-end dernier dans le match au sommet, l'Olympic Charleroi peut aussi compter sur les belles prestations de son gardien Adrien Saussez, qui n'a plus encaissé un but en match officiel depuis près de 600 minutes.

Le week-end dernier a été marqué par le début des Playoffs et Playdowns en D1 ACFF. Dans le bas de tableau, le SL16 FC s'est notamment imposé chez les U23 de l'Union tandis que la rencontre de Tournai n'a pas pu aller à son terme en raison du malaise de Lemuel Ntalu (lire ici).

Dans la course au titre, Tubize-Braine s'est imposé sur le fil face à Rochefort, Stockay a battu Virton, tandis que l'Olympic a remporté le gros match au sommet de la première journée des Playoffs, face au RAEC Mons (2-0).

Un sacré succès pour les Dogues, qui occupent toujours la première place du classement avec une longueur d'avance sur Tubize-Braine et déjà cinq sur Mons, qui n'a plus le droit à l'erreur. Une victoire permise par les buts de Karl Junior Ndedi et Léandro Rousseau, mais aussi par la nouvelle belle prestation d'Adrien Saussez.

Arrivé l'été dernier à l'Olympic en provenance des Francs Borains, le portier de 33 ans n'a plus vu un ballon se faufiler dans ses filets depuis 585 minutes de jeu, soit plus de six matchs complets.

Le dernier but encaissé par le leader de la compétition en match officiel (il y avait eu une défaite 3-0 à Lokeren début janvier, en match amical, avec Saussez dans les buts) remonte au 14 décembre dernier, face à Virton (victoire 2-1). Une belle performance défensive qui permet également à l'Olympic d'y croire dans cette course au monde professionnel.