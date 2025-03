Le message touchant de Philippe Clément aux supporters des Rangers après son licenciement

Philippe Clément a été licencié par les Rangers de Glasgow la semaine passée. Le Belge a pris le temps de se remettre les idées en place avant de publier un message d'adieux à ses désormais ex-supporters.

Après de longues semaines sous pression pour Philippe Clément, le couperet est tombé la semaine passée. Le coach des Glasgow Rangers a été licencié à la suite d'une nouvelle défaite, à domicile face à St Mirren.

Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'il a officiellement réagi à la nouvelle - et ce alors que les Rangers se sont... inclinés samedi à domicile contre Motherwell.

"Il m'a fallu quelques jours pour digérer et accepter la fin de mon passage dans ce club exceptionnel. Je pars le club lourd, frustré et déçu de ne pas avoir pu amener régulièrement l'équipe au niveau que nous attendions tous", écrit Clément. "Je comprends vos frustrations et les partage".

"Nous avons travaillé passionnément jour et nuit et même si nous avons fait face à des défis, je n'oublierai jamais les nombreux grands moments vécus ensemble", ajoute-t-il. "Votre soutien indéfectible et l'énergie des supporters ont rendu ces moments vraiment spéciaux. Pendant ces moments, nous étions comme une vraie famille".

"Pour ces raisons, les Rangers auront toujours une place à part dans mon coeur", conclut Clément, qui est donc désormais libre de s'engager dans une nouvelle aventure.