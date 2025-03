Une liste impressionnante : de nombreux grands clubs européens enverraient leurs scouts à l'Ajax pour suivre les Diablotins !

Buteur avec l'Ajax Amsterdam contre l'Union, Jorthy Mokio fait sensation au sein du premier club néerlandais, à tout juste 17 ans. Le jeune joueur belge est déjà suivi par de grandes puissances anglaises, tout comme Mika Godts, l'autre Diablotin de l'Ajax.

Si plusieurs autres sont encore au sein des équipes de jeunes, deux Belges sont en train de faire leur trou dans l'équipe première de l'Ajax Amsterdam : Mika Godts et Jorthy Mokio.

Le premier cité s'était déjà révélé la saison dernière, mais il continue d'impressionner. Passeur décisif lors du dernier match contre les Go Ahead Eagles, l'ailier gauche de 19 ans délivrait déjà son sixième assist de la saison, lui qui a inscrit huit buts.

L'autre, Mokio, a inscrit son tout premier but avec l'équipe première d'une superbe volée face à l'Union Saint-Gilloise, en Europa League. Le médian défensif de tout juste 17 ans, qui n'a pas pu fêter son anniversaire qui était le 29 février, subjugue grandement depuis ses débuts.

L'Angleterre se déplace à Amsterdam pour observer les Diablotins de l'Ajax

Selon les informations de la presse anglaise, à commencer par TBR Football, les deux Diablotins forceraient de plus en plus les scouts des grandes puissances à se déplacer au nord des Pays-Bas pour suivre de plus près leurs performances.

En effet, des représentants de Chelsea, d'Arsenal et de Manchester City, mais aussi de Nottingham, Leicester et Aston Villa, seraient venus observer Jorthy Mokio depuis le début de l'année civile, tandis que Mika Godts serait, lui, scruté de près par Liverpool mais aussi d'autres.

Il semble évidemment peu probable que les deux jeunes joueurs quittent déjà l'Ajax pour l'une des plus grandes puissances au monde dans quelques mois, mais ces clubs de Premier League n'ont certainement pas envoyé leurs scouts à Amsterdam pour faire du tourisme et visiter les canaux.