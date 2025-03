Après le "Scandale de Vikingur", les joueurs du Cercle de Bruges réclament plus de temps de jeu : "Pas de rotation, je veux jouer jeudi et dimanche"

Le Cercle de Bruges se bat toujours pour le maintien en Jupiler Pro League, mais doit d'abord jouer en Conference League jeudi. Qu'est-ce que cela signifie? Le club va-t-il faire tourner à nouveau après avoir reçu beaucoup de critiques comme contre le Vikingur?

Le Cercle de Bruges se prépare à un double défi européen contre Jagiellonia Bialystok pour les huitièmes de finale de Conference League. Ce ne sera certainement pas une partie de plaisir, car l'équipe pratique un football agressif.

Le souvenir douloureux de Vikingur Islande l'année dernière plane toujours au-dessus du Cercle. À l'époque, une équipe remaniée avait conduit à une défaite cuisante et à de vives critiques. L'ancien entraîneur Miron Muslic s'était alors distancié de ce choix, ce qui avait finalement contribué à son départ du club. La direction du Cercle reste cependant derrière cette décision.

"Les critiques étaient alors largement exagérées" déclare le porte-parole Louis-Philippe Depondt dans Het Nieuwsblad. "L'équipe qui jouait avait une valeur marchande de plus de 30 millions d'euros. S'agissait-il d'une équipe B ? Non, n'est-ce pas ? Nous avons juste connu un mauvais jour. Vikingur a ensuite prouvé sa valeur." Il ne veut pas en dire beaucoup plus sur la composition contre Jagiellonia : "Tous les joueurs disponibles voyageront, et les entraîneurs décideront ensemble."

Cependant, pour les joueurs, il n'y a aucun doute : l'équipe la plus forte doit être alignée. Le milieu de terrain Hannes Van Der Bruggen est clair sur ses ambitions : "Hans Vanaken joue bien tout le temps au Club de Bruges, n'est-ce pas ?" Il est conscient de la particularité de cette opportunité et souhaite être sur le terrain à la fois en Pologne et dimanche lors du derby.

Le Cercle prend donc Jagiellonia Bialystok très au sérieux, mais tient également compte du déplacement difficile et du match important contre le rival local, le Club de Bruges. Le choix de l'entraîneur Ferdinand Feldhofer sera donc un subtil équilibre entre ambition et pragmatisme.