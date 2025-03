La symbolique est importante : pourquoi éliminer le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions pourrait marquer un tournant dans l'aventure de Vincent Kompany au Bayern

Dans la symbolique, le duel entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen n'est pas seulement un 1/8e de finale de Ligue des Champions. Les Bavarois de Vincent Kompany pourraient prendre un avantage psychologique majeur pour la fin de la saison... et pour la suite.

C'est un duel entre ce qui se fait de mieux en Allemagne qui a été réservé par le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich, qui a perdu sa couronne la saison dernière, face à son ravisseur du Bayer Leverkusen.

Une affiche qui constitue bien plus qu'une double confrontation européenne face à un club du même pays pour les Bavarois de Vincent Kompany. Le Bayern et sa direction veulent retrouver l'hégémonie du passé et comptent bien écraser tout ce qui est allemand sur leur passage.

Probable champion, mais sans écraser, le Bayern de Kompany veut retrouver sa souveraineté

En Bundesliga, le Bayern est en passe de reprendre son trône et compte huit points d'avance sur son poursuivant du Bayer 04 à dix journées de la fin de la saison. Une saison durant laquelle le Rekordmeister aura tout de même multiplié les résultats négatifs contre ses concurrents, avec deux partages contre son dauphin, un contre Francfort, troisième, une défaite chez le quatrième, Mayence et un autre partage à Dortmund.

Le Bayern a évidemment aussi connu de grosses victoires en championnat, comme le 4-0 contre Francfort et le 5-1 planté face à Leipzig, mais il n'a pas encore su retrouver sa souveraineté du passé. Il a toujours semblé être au-dessus des autres en Allemagne, mais jamais intouchable. Cette affiche pourrait l'y aider.

Avec une belle avance prise en championnat, une qualification face au nouveau rival du Bayer pourrait permettre au club de faire un grand pas pour briser le signe indien de la saison passée. Symboliquement, ce duel est important pour Kompany et ses joueurs, qui pourraient prendre un nouvel avantage psychologique avant la fin de saison.