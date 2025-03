Qui commentera les matchs des Diables Rouges ? La RTBF présente sa nouvelle équipe !

Les Diables Rouges font leur retour à la fin du mois, avec un nouveau sélectionneur à leur tête. Et du côté de la couverture télévisée également, il y a un peu de changement.

Lors des campagnes précédentes, c'était un duo qui commentait le plus souvent les rencontres des Diables Rouges : celui composé de Vincent Langendries et Philippe Albert. Un duo en place depuis l'Euro 2021 et rentré dans la légende lors du Mondial 2018, avec les fameux commentaires de Philippe Albert lors de la remontada face au Japon.

Et pour les campagnes à venir, à commencer par les barrages de Ligue des Nations à la fin de ce mois de mars ? La RTBF a annoncé la couleur. Et elle ne change pas vraiment, si ce n'est dans ses nuances. Ainsi, Langendries et Albert resteront aux commentaires, mais le premier cèdera parfois la place à un troisième larron.

Benjamin Deceuninck alternera ainsi désormais entre le studio et le terrain, prenant ainsi le rôle de commentateur de Vincent Langendries à l'occasion. Un rôle qu'il endosse déjà les week-ends pour couvrir des rencontres de Jupiler Pro League. Lors des matchs que l'un commentera, l'autre sera présent en bord de terrain pour les interviews.

Lancelot Meulewaeters, tête bien connue de la RTBF, sera quant à lui en plateau lors des rencontres. Il aura pour consultante, notamment, Cécile De Gernier. Enfin, le duo radio Eby Brouzakis-Manuel Jous restera également en place pour le plus grand plaisir des auditeurs de Vivacité.

Voici donc le programme pour les barrages de la Nations Leaague (source: RTBF) : sur La Une : Jeudi 20 mars, 20h45 : Ukraine-Belgique (Philippe Albert et Vincent Langendries aux commentaires, Benjamin Deceuninck en bord de terrain) et Dimanche 23 mars, 20h45 : Belgique-Ukraine (Philippe Albert et Benjamin Deceuninck aux commentaires, Vincent Langendries en bord de terrain).