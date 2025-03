Surprenant dans un nouveau rôle, pourquoi Henry Lawrence est peut-être l'une des plus belles trouvailles du Standard cette saison

Petit par la taille (1.71 m), le défenseur latéral a été replacé au sein du trio arrière par Ivan Leko. L'ancien international espoir anglais, à un poste qu'il ne connaissait pas et pour sa première année en Jupiler Pro League, réalise une très belle saison.

En fin de saison dernière, Ivan Leko a vu la presque totalité de son équipe première prendre la poudre d'escampette, ce qui l'a forcé à faire monter beaucoup de jeunes joueurs du SL16 FC, descendu de Challenger Pro League en D1 ACFF la saison précédente, pour préparer ce nouvel exercice.

Parmi eux, on retrouvait notamment Matthieu Epolo, Ibe Hautekiet, Daan Dierckx, Léandre Kuavita, Soufiane Benjdida et Henry Lawrence. Le jeune défenseur londonien est arrivé de Chelsea à l'été 2023 après avoir porté les couleurs de l'AFC Wimbledon et de MK Dons, en prêt.

Henry Lawrence, l'une des belles surprises de la saison du Standard

Formé en très grande partie chez les Blues (arrivé en 2009, il n'avait quitté le club qu'à deux reprises pour être prêté), Lawrence est arrivé en tant que défenseur latéral. Petit par la taille (1.71 m), le joueur de 23 ans est rapide et sa qualité de dribble est supérieure à la moyenne des défenseurs, largement. D'autant qu'en début de saison, faute d'autre solution, Ivan Leko a aligné Lawrence au sein du trio défensif... un pari payant.

Souvent aligné sur le côté gauche du "3 arrière", mais également capable d'évoluer davantage sur la droite, Lawrence étonne par sa faculté à gagner des duels contre des joueurs bien plus imposants physiquement que lui. Dans le Clasico encore, il n'était certainement pas à blâmer tant il a rendu la rencontre de Luis Vazquez, 19 centimètres plus grand que lui et souvent servi à l'aide de longs ballons dans les airs, difficile.

"C'est un grand attaquant, physique. Mais j'ai déjà rencontré beaucoup d'attaquants avec un profil similaire et je sais que je dois adapter mon jeu", résumait-il sobrement après la rencontre.

Il garde sa place dans le 11 d'Ivan Leko

Parce qu'avec un Boli Bolingoli positivement étonnant lors de son retour dans le onze après sa blessure et un Ibe Hautekiet qui a pris une autre dimension depuis le début de la saison, l'axe central des Rouches a fait du très bon travail et n'était certainement pas à critiquer sur les deux buts inscrits par Anderlecht. C'est plutôt Lazare Amani qui devait sortir sur Thorgan Hazard, tandis que Doumbia a totalement oublié Angulo dans son dos.

Avec le bloc bas mis en place par Ivan Leko, le Standard ne laisse pas beaucoup d'espace dans son dos et Lawrence parvient, grâce des interceptions ou en se retournant rapidement, à ne presque jamais être mis en défaut. Et à l'aide de sa solide détente et de sa capacité à ne pas avoir froid aux yeux, il n'hésite pas à aller dans les duels lorsque l'adversaire tente le jeu aérien pour prendre les Rouches à revers.

Depuis le début de saison, Lawrence impressionne par sa faculté à s'adapter à un poste qui n'est pas le sien, alors qu'il n'a pas vraiment le "profil de l'emploi" et qu'il s'agit de sa première saison complète en première division.

Un joueur arrivé gratuitement qui représente une belle trouvaille de la direction liégeoise, et qui devrait continuer à accumuler du temps de jeu puisque les blessures dans le compartiment défensif des Rouches ne sont pas encore réglées et que Souleyman Doumbia, qui pourrait s'apparenter à un concurrent pour lui, ne parvient pas à enchaîner et déçoit lorsqu'il reçoit sa chance.