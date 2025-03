Un PSG XXL... mais battu, le Bayern de Kompany frappe très fort : les résultats de la Champions League

Les 8e de finale de la Champions League suivaient leur cours ce mercredi. De sacrées affiches qui ont tenu leurs promesses.

Le héros de Liverpool a un nom, et ce n'est pas celui du buteur lors de la courte victoire des Reds (0-1) au PSG, mais bien celui d'Alisson Becker. Le gardien de but de Liverpool a sorti l'une des plus époustouflantes prestations de l'histoire de la Ligue des Champions ce mercredi.

Le PSG a fait absolument tout ce qu'il fallait dans cette rencontre. Avec 27 tirs dont 10 cadrés, Paris aurait dû marquer, mais est tombé sur un Alisson en feu, auteur d'une dizaine d'arrêts en tout. Kvaratskhelia, auteur d'un match trois étoiles, a à plusieurs reprises buté sur le portier brésilien.

Le Géorgien avait également ouvert le score d'une superbe frappe enroulée en première période, annulée pour un hors-jeu millimétrique. Tous les signes pointaient, au fur et à mesure que la rencontre s'égrenait, vers un scénario catastrophe pour le PSG : il aura suffi d'un duel perdu par Marquinhos et d'une main trop peu ferme de Donnarumma, comme pour répondre aux arrêts miraculeux de son homologue, pour que Harvey Elliott fasse 0-1 (87e)... Score final.

Vincent Kompany frappe un grand coup

Nous l'avions écrit cet après-midi : le Bayern Munich-Bayer Leverkusen de ce soir était plus qu'un simple 8e de finale (lire ici). Lui qui devance déjà le Bayer de 8 points en championnat pouvait frapper un grand coup en sortant son grand rival en Ligue des Champions.

Est-ce chose faite ? On ne s'avancera pas, mais les Bavarois ont fait le plus dur en battant Leverkusen 3 buts à 0 ce soir. Harry Kane a rapidement ouvert le score (9e), avant que Musiala (54e) puis Kane encore, cette fois sur penalty, fixent le score (75e). Un grand pas vers une saison réussie pour Kompany.

Le Barça s'en sort très bien !

Le FC Barcelone pensait probablement devoir limiter les dégâts à Benfica. En effet, après 22 minutes de jeu, Pau Cubarsi a été exclu. Mais les Portugais n'en profiteront absolument pas et c'est même... le Barça qui va s'imposer sur un but de Raphinha à l'heure de jeu (61e, 0-1). Une avance cruciale avant de recevoir Benfica.