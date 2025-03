Une plainte pour remettre en cause les implications de la réforme sur la D1B ? Les clubs de la série adoptent (presque) tous la même attitude

Les clubs de D1B ne semblent plus avoir l'intention de contester les quotas d'équipes U23 devant la Cour belge de l'arbitrage sportif (BAS). Lokeren-Temse et Patro Eisden avaient précédemment menacé de prendre des mesures juridiques, la menace semble passée.

Lommel, qui lutte encore contre la relégation, accepte la présence automatique des quatre équipes U23 en D1B et ne voit pas l'intérêt d'une procédure judiciaire. Le président Harm van Veldhoven souligne que le club doit d'abord se regarder lui-même et qu'une plainte ne fait pas avancer le football, rapporte Le Soir après une enquête. Le Patro Eisden confirme également qu'il n'entreprendra plus de démarches juridiques.

Divers clubs, tels que La Louvière et Beveren, ont voté en faveur du nouveau format de compétition. Au Beerschot, le PDG Bart Foubert souligne que le club a choisi la moins mauvaise proposition pour éviter une impasse. Le RFC Liège n'est pas favorable aux places fixes pour les équipes U23, mais préfère œuvrer à une solution globale pour le football belge.

Seraing temporise

Seraing est le seul club qui reste prudent. Le directeur général Philippe Gilis affirme qu'il n'y a actuellement aucun plan pour une plainte. Cependant, le club n'exclut pas totalement de se tourner vers la justice s'il apparaît qu'il y a eu des irrégularités. Dans ce cas, le club réexaminerait la situation et envisagerait d'éventuelles actions.

Lokeren-Temse et les Francs Borains n'ont pas commenté la situation. La résistance contre les places réservées aux équipes Espoirs semble avoir en grande partie disparu. La menace d'une action judiciaire recule, même si elle n'est pas nulle.

Il faudra également surveiller les verdicts sportifs de fin de saison ainsi que leurs conséquences sur l'avenir des clubs concernés. Dès le vote de la réforme validé, le CEO de la Pro League Lorin Parys avait déclaré s'attendre à des plaintes en justice. En serons-nous finalement épargnés ?