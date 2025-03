Un Brugeois dans l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions !

La Ligue des Champions a dévoilé son équipe type de la semaine, et un nom belge y figure. Maxim De Cuyper, le défenseur du Club de Bruges a été récompensé pour sa prestation remarquable face à Aston Villa malgré la défaite 1-3 de son équipe.

Mardi soir, lors du match aller des huitièmes de finale De Cuyper a été l’un des rares points positifs pour le Club. L’ancien attaquant de Genk, Leon Bailey ouvrait le score dès la troisième minute pour Aston Villa, le latéral gauche a répondu en inscrivant le but égalisateur.

Un but qui a temporairement redonné espoir à son équipe même si celle-ci n’a pas su en profiter pour prendre l’avantage. La présence de De Cuyper dans l’équipe type de la semaine n’est pas anodine.

Introducing your Team of the Week! 👇@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/UiZzOYnxeM