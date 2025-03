Charleroi a tenté de faire son shopping à Anderlecht l'été dernier : "Il y a eu des contacts"

Malgré la saison du Beerschot, Antoine Colassin retrouve du rythme et de la confiance ces derniers mois. Son été a été particulièrement indécis.

Jusqu'il y a quelques mois, Théo Leoni n'était pas le seul Anderlechtois à avoir du sang carolo dans les veines. Antoine Colassin a lui aussi vu le jour et grandi dans le Pays Noir. Il a d'ailleurs rejoint les Zèbres à l'âge de 13 ans.

"Charleroi est le club qui est allé me chercher dans mon village (Grand-Leez) et le premier à me proposer un vrai projet, alors que Genk, le Standard et Anderlecht montraient de l’intérêt", se souvient-il pour la RTBF.

Il n'y restera finalement que deux ans : "J’avais 14-15 ans et Mehdi Bayat m’a reçu dans son bureau : il voulait m’intégrer le plus vite possible à l’équipe première. Et finalement, j’ai été très, très triste de quitter Charleroi car c’était un club très familial, avec de très bons coaches et tous mes copains. Mais j’avais déjà refusé Anderlecht un an plus tôt et je ne voulais pas rater l’occasion de rejoindre une des meilleures académies d’Europe".

Destiné à porter les couleurs zébrées ?

"Aujourd’hui, Charleroi reste mon club de coeur car c’est vraiment ce club qui m’a cherché quand je n’avais rien. En plus, c’est la région de mon Papa et de toute sa famille. Quand j’y étais en jeunes, j’avais même été ramasseur de balles en championnat", poursuit l'attaquant de 24 ans.

La belle histoire aurait pu se poursuivre lors du dernier mercato estival. Charleroi a réussi à se faire prêter Alexis Flips, mais convoitait aussi Colassin : "J’ai eu des contacts pour retourner à Charleroi. Ça ne s’est pas fait, car le Beerschot, à ce moment, était le meilleur choix pour moi. J’ai pu y jouer et me remontrer".