Il a bien suivi le championnat : au moins dix joueurs de Pro League présélectionnés par Rudi Garcia !

Dans une semaine, Rudi Garcia dévoilera la composition de sa première sélection depuis sa nomination à la tête des Diables Rouges. Plusieurs jeunes joueurs de Pro League font partie de sa liste élargie.

Les choses sérieuses commencent pour Rudi Garcia. Vendredi prochain, le nouveau sélectionneur des Diables dévoilera sa première sélection en vue de la double confrontation face à l'Ukraine en barrages de Ligue des Nations.

Comme le font la grande majorité des sélectionneurs, surtout pour une première, le Français a d'abord dressé une liste plus élargie, d'une cinquantaine de noms, petit à petit affinée jusqu'à la liste finale.

Depuis sa nomination, Rudi Garcia s'est souvent rendu dans les stades de Pro League afin d'observer de plus près les jeunes talents qu'il ne connaissait pas encore très bien, et plusieurs d'entre eux feraient partie de cette liste élargie.

Au moins dix joueurs de Pro League dans la présélection de Rudi Garcia

Selon les informations de nos confrères de l'Avenir, on y retrouverait notamment Hans Vanaken, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys, Bryan Heynen, Jarne Steuckers, Matte Smets, Senne Lammens, Zeno Van den Bosch et Olivier Deman.

Des joueurs issus de Bruges, Genk et l'Antwerp, trois clubs qui ont communiqué les noms de leurs joueurs pré-sélectionnés. Ce n'est pas le cas du Sporting d'Anderlecht, où l'on se doute tout de même que Killian Sardella et Mario Stroeykens font aussi partie de la liste des "plus ou moins 50".

Rendez-vous donc dans une semaine, le vendredi 14 mars, pour connaître la première sélection finale de Rudi Garcia en vue de cette double confrontation déjà très importante pour lui et pour les Diables.