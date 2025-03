Konstantinos Karetsas n'a pas choisi les Diables, pour le plus grand bonheur de la Grèce et Sotiris Alexandropoulos : "On aura beaucoup de chance de l'avoir"

Médian grec du Standard, Sotiris Alexandropoulos a, comme tout le monde, récemment appris que Konstantinos Karetsas devenait officiellement son compatriote. Le joueur de 23 ans s'en réjouit.

International à neuf reprises, Sotiris Alexandropoulos devrait retrouver ses copains de l'équipe nationale grecque dans deux semaines. Le milieu de terrain n'a plus joué avec la sélection depuis un match de qualification à l'Euro 2024 contre la France en novembre 2023, mais il avait été appelé lors du dernier rassemblement.

Resté sur le banc contre l'Angleterre et écarté de l'effectif pour le déplacement en Finlande, le médian du Standard avait toutefois entendu parler d'un certain Konstantinos Karetsas, qui s'apprêtait à opter pour l'équipe nationale grecque.

"Lors du dernier rassemblement, on m'a parlé d'un jeune joueur très talentueux qui évoluait en Belgique. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai vu jouer contre nous en championnat et en Coupe et on aura beaucoup de chance de l'avoir."

"Je lui ai parlé après les matchs parce qu'il est Grec, j'espère qu'il fera une bonne fin de saison et qu'il jouera bien avec l'équipe nationale. Si j'ai tenté de le convaincre ? Il était trop jeune pour que je le connaisse avant d'arriver, mais on m'avait déjà dit qu'il y avait un bon petit gars et qu'il allait probablement choisir la Grèce."

Sotiris Alexandropoulos aura donc bientôt un nouveau coéquipier en équipe nationale, pour son grand bonheur. "Etait-ce le bon choix ? Seul le temps le dira, mais pour nous, je pense que c'est une très bonne chose."