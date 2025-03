Le Standard n'a plus qu'un miracle à espérer : voici les scénarios qui peuvent encore envoyer les Rouches en Play-Offs 1

Ce dimanche, le Standard va à l'Union Saint-Gilloise avec un seul objectif : la victoire. Mais même comme ça, le top 6 sera difficile, voire impossible à aller chercher.

En cas de victoire la semaine passée contre le RSC Anderlecht, le Standard n'aurait peut-être toujours pas eu son sort entre les mains mais aurait au moins paru bien plus proche des Play-offs qu'il l'est actuellement. À un point des Buffalos, ils auraient pu rêver.

Maintenant, ce n'est plus rêver qu'il faut faire : c'est s'en remettre à un miracle... mais le moins que les Rouches puissent faire, ce dimanche au Parc Duden, est de tout donner. Voici les scénarios permettant encore d'y croire.

Victoire obligatoire...?

On pourrait croire que sans victoire à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche, le Standard serait éliminé mathématiquement de la course au top 6... n'est-ce pas ? Hé bien, pas encore. En effet, si La Gantoise s'incline au Bosuil, mais que le Standard prend un point au Parc Duden, l'écart sera de trois points.

Un seul scénario enverra alors le Standard en Play-offs lors de la 30e journée : une victoire (la 11e de la saison) contre l'Antwerp, et une défaite de Gand à domicile contre Courtrai. Les Buffalos comptant 10 victoires, ils passeraient derrière les Rouches au classement final. Vous vouliez du foot-fiction ?

En cas de victoire au Parc Duden...

Pour garder une chance d'y croire, le Standard ferait donc mieux de s'imposer au Parc Duden. Un exploit qui serait comparable à la victoire au Jan Breydel, mais après tout, le Matricule 16 est imprévisible. Le Standard reviendrait alors à 1 point de La Gantoise.

Qu'est-ce que cela impliquerait pour l'ultime journée ? Tout dépend du résultat gantois. Si Gand s'incline à l'Antwerp, alors le Standard devra faire mieux que Gand lors du dernier match : victoire contre l'Antwerp et Gand ne bat pas Courtrai ou partage contre l'Antwerp et Gand perd contre Courtrai. En effet, en cas d'égalité, le nombre de victoires prévaudra, et s'il gagne dimanche, le Standard devance Gand sur ce plan.

Si Gand prend un point à l'Antwerp dimanche, cela écarte seulement toute chance de revenir en cas de match nul lors de la 30e journée. Mais si le Standard gagne contre l'Antwerp et que Gand partage (en gros : si le Standard fait 6/6 et Gand 2/6), les Rouches seront en Playoffs. Vous suivez toujours ?

Défaite interdite, victoire de Gand interdite

En réalité, le fait principal à retenir dans toutes ces équations, c'est le suivant : le Standard n'a plus le droit de perdre le moindre match (et doit idéalement gagner les deux), et La Gantoise sera en Play-offs en gagnant l'un de ses deux derniers matchs. Sachant que les Buffalos reçoivent un KV Courtrai à l'agonie lors du dernier match, ce sera bien sûr très compliqué.

Comme l'ont dit certains joueurs liégeois après la défaite contre Anderlecht : des choses plus folles sont arrivées en football. C'est vrai. Mais il faut quand même chercher un peu pour en trouver...