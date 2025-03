Malgré les blessures, Jan Vertonghen ne cesse d'impressionner ses coéquipiers d'Anderlecht : "Il a un pied gauche de milieu de terrain"

Mis sur le banc durant une partie du mois de février, Jan-Carlo Simic a toutefois joué une majeure partie des rencontres du Sporting d'Anderlecht. Le jeune défenseur central apprend beaucoup de Jan Vertonghen, malgré ses nombreuses blessures.

Jan-Carlo Simic est arrivé à Anderlecht cet été. Il s'est rapidement imposé comme un titulaire régulier, en partie parce que les Mauves manquaient cruellement de défenseurs réguliers.

Depuis le début de saison, l'arrière central de 19 ans a énormément progressé à Bruxelles. Mis sur le banc durant une partie du mois de février, il a retrouvé sa place contre le Standard et a fait beaucoup de bien. Jan-Carlo Simic apprend aussi beaucoup de Jan Vertonghen, malgré les nombreuses blessures de l'ancien Diable.

"Je l'apprécie énormément. C'est vraiment dommage qu'il ait raté tant de matchs en raison de blessures. Mais il apporte énormément, même en dehors du terrain", a déclaré le Serbe à Het Laatste Nieuws.

"Il m'aide, me donne des instructions et des retours. J'espère que nous pourrons jouer quelques matches ensemble cette saison", poursuit-il. Ce qui n'a pas été le cas à cause des blessures de l'ancien Diable Rouge.

Jan-Carlo Simic a également indiqué la qualité de Vertonghen qu'il aimerait adopter. "Son expérience, bien sûr. Et son pied gauche, mon Dieu ! Wow. Parfois à l'entraînement, il joue des passes du pied gauche et je me dis : 'Est-il un défenseur central ou un numéro huit ?' La manière dont il peut trouver les attaquants ou les ailiers depuis l'arrière. Tellement bon", a conclu le Serbe.