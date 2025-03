Une page se tourne : un membre émérite de la génération dorée devrait raccrocher les crampons en fin de saison

A bientôt 38 ans, Dries Mertens respire encore la forme avec Galatasaray. Mais il vit sans doute les derniers mois de sa carrière.

Cette saison encore, Dries Mertens joue un rôle majeur à Galatasaray, épouvantail du championnat turc. Ses 18 assists en 41 matchs (dont 6 en Europa League) et son amour pour la ville en font l'un des chouchous des supporters stambouliotes.

Mais l'horloge biologique tourne pour lui aussi : le média turc Takvim annonce aujourd'hui que notre compatriote aurait annoncé à son entraîneur Okan Buruk son intention de raccrocher les crampons en fin de saison.

"J'ai beaucoup de douleurs après les entraînements et les matchs. Je veux arrêter à la fin de la saison. Ma condition physique n'est plus la même qu'avant", lui aurait-il ainsi signifié.

Des derniers mois en guise de tournée d'adieu

Quelques phrases qui ne laissent plus aucun doute autour sur les plans de Dries Mertens, qui arrive en fin de contrat en juin et avait déjà prolongé le plaisir d'une saison il y a un an.

Adulé des supporters du Galatasaray, de Naples, du PSV et du FC Utrecht, Mertens s'apprête à rendre à en rendre plus d'un nostalgique. Et ce ne sont pas les fans des Diables qui diront le contraire : absent du groupe depuis la Coupe du Monde 2022, Drieske aura apporté toute sa joie de vivre à l'équipe lors de ses 109 sélections, mais aussi plusieurs buts cruciaux, comme lors des Mondiaux 2014 et 2018.