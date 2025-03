Malick Fofana surclasse ses xG en Europa League et écrase la concurrence !

Les statistiques ne trompent pas : Malick Fofana est en tête du classement des xG en Europa League.

L'Europa League est la compétition qui réussit le mieux à Malick Fofana. En 8 rencontres disputées, il a été décisif à 7 reprises (6 buts et une passe décisive).

Ces statistiques exceptionnelles lui permettent même de prendre la tête d’un classement officiel partagé par le tournoi sur X. L'ailier belge est le joueur qui surperforme le plus les xG en Europa League.

Avec six buts inscrits et un xG de 2,46, Malick Fofana est le joueur qui marque le plus de buts par rapport aux opportunités qu'il a eues selon ce tableau. Il est en positif de 3,54, soit 0,18 de plus que le second, Samu.

Pour compléter le podium, c'est l'avant-centre de Bodø/Glimt, Kasper Høgh, qui a également inscrit 6 buts avec un xG de 2,67 et un positif de 3,33. Yunus Akgün et Ayoub El Kaabi complètent le top 5.