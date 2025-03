Officiel : arrivé sur la pointe des pieds, un ancien Anderlechtois récompensé pour ses derniers mois de haute volée en Ligue 1

Amir Murillo se montre un avantage à Marseille. Il en a été récompensé par un nouveau contrat.

Il y a un an et demi, Amir Murillo quittait Anderlecht pour Marseille. Arrivé de MLS, l'international panaméen s'est affirmé à Bruxelles, surtout sous les ordres de Vincent Kompany. Malgré une certaine nonchalance et quelques moments d'absence, son apport offensif a rendu de fiers services à l'équipe.

Il n'a toutefois pas fait la une en arrivant sur la Canebière : pour un club du calibre de l'OM, un renfort à 2,5 millions en provenance du championnat belge était loin d'être le plus médiatisé, d'autant plus que Murillo arrivait surtout comme doublure de Jonathan Clauss.

La bonne affaire phocéenne

Cela ne l'a pas empêché de surprendre la Ligue 1, avec 3 buts et 2 assists en dix titularisations. SI bien que depuis le départ de Clauss à Nice, Amir Murillo s'est imposé comme un titulaire régulier, d'abord sur le côté droit, puis au sein du trio axial.

Blessé à l'ischio de la semaine dernière, le Panaméen peut se consoler avec la prolongation de son contrat, qui arrivait à échéance dans un an. Le voici désormais lié à l'OM jusqu'en 2028, avec un contrat à hauteur de son nouveau statut.

À 29 ans, Amir Murillo vit les plus belles années de sa carrière. D'autant qu'avec le Panama, il est aussi l'un des cadres du groupe du haut de ses 81 sélections.