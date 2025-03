Il n'y aura pas "d'affaire Casteels" : l'Union Belge devrait gérer sa communication et a deux vrais spécialistes en la matière à bord

Le football belge a encore (un peu) tremblé sur ses bases ce week-end. L'annonce de départ à la retraite de Koen Casteels et, surtout, ses critiques sur le retour de Thibaut Courtois ont semé le trouble.

Quand est-ce qu'on pourra enfin parler football, et rien que football à l'Union Belge ? On pensait en tout cas enfin être en bonne voie pour que la première sélection de Rudi Garcia, vendredi prochain, soit l'occasion d'un "reset" idéal.

L'affaire Courtois ? Il y aurait bien quelques questions sur le sujet, le gardien du Real Madrid allait probablement devoir s'adresser à ses supporters à un moment ou un autre, mais le dossier paraissait proche d'être clos. Les binationaux ? Un sujet brûlant mais au moins Talbi et Karetsas ont-ils clairement annoncé leur choix, en attendant les autres.

Bref : vendredi, si tout le monde le décidait, on était prêt à ne parler que football, alors que la double confrontation contre l'Ukraine est cruciale, on semble l'oublier. Et bardaf : Koen Casteels jette un nouveau pavé dans la mare.

Vincent Mannaert a-t-il sous-estimé le dossier Courtois ?

Vincent Mannaert et l'Union Belge se sont dits "surpris" par cette décision et n'ont pas l'air d'avoir entendu parler de tensions au sein du vestiaire concernant le retour de Thibaut Courtois. Mais dans leur précipitation à assurer ce retour, Garcia et Mannaert ont-ils sous-estimé son impact sur le groupe ? Peut-être. Ce sera à Rudi Garcia, très bon gestionnaire humain, de gérer cela.

Mais n'oublions pas deux choses : Koen Casteels n'est pas objectif et a un historique de rivalité avec Courtois, et aurait même potentiellement basculé en 3e place dans la hiérarchie derrière Sels ; et Thibaut Courtois, de son côté, n'a jamais été le plus populaire des Diables. On le sait : il n'est pas apprécié de tous, mais tout le monde avance ensemble parce qu'il est indéniablement le meilleur du monde. Tedesco a sous-estimé cela aussi.

La communication de l'Union Belge doit s'améliorer

Ce n'est pas la première fois récemment que la fédération est prise de vitesse sur le plan de la communication, ou commet une erreur sur ce plan. Que Koen Casteels décide d'annoncer sa retraite dans un podcast, c'est un camouflet de plus. Mais à l'avenir, l'Union Belge devrait reprendre cette communication en main.

Parce qu'aux manettes, elle a désormais un maître communicant : Rudi Garcia. Vendredi, on le sait déjà, le Français aura réponse à tout, avec le sourire, et écartera les doutes - au moins en façade. Derrière, il faudra que les résultats suivent, mais on peut s'attendre à des "PR" - relations publiques - de haut niveau. De quoi ramener du calme dans la baraque.

Et si besoin, un autre spécialiste, dans un tout autre style, est également arrivé à bord : David Steegen. Lors de son passage au RSC Anderlecht, le nouveau responsable de la communication et des relations presse n'a jamais hésité à être ferme, voire sévère, pour cadrer au mieux ce qui se disait et se demandait en conférence de presse ; cela lui a parfois valu des relations tendues avec la presse. Dans le contexte actuel, on peut s'attendre à ce que son expertise dans ce domaine soit mise à contribution.