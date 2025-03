Une petite révolution arbitrale en Pro League la saison prochaine : "Les assistants seront progressivement remplacés par la technologie"

Le hors-jeu automatique sera adopté dès la saison prochaine en Pro League. Alexandre Boucaut revient sur cette innovation.

Alexandre Boucaut l'a confirmé sur la RTBF, la ligne de hors-jeu semi-automatique sera mise en place en Pro League dès la saison prochaine "telle que nous la connaissons actuellement dans les compétitions européennes. Son implantation est en cours dans les stades".

La technologie avait fait ses preuves à la Coupe du Monde 2022. Avec la promesse de la fin de ces interventions à rallonge du VAR pour tracer des lignes parfois remises en cause.

"Le système fonctionne avec l’interconnexion de 28 caméras de smartphone. Ces caméras seront disposées dans tous les stades de Belgique et cette interconnexion quadrille le terrain en 3D, avec une intelligence artificielle qui pourra reconnaître les départs de ballon", poursuit Boucaut.

Un pas de plus vers la technologie

"Cela nécessite néanmoins un petit contrôle humain pour vérifier que le joueur que l’on va punir est bien le bon et éventuellement intervenir sur les phases qui nécessitent une interprétation", explique l'ancien arbitre.

La présence humaine sera tout de même largement réduite : "Quand nous avons découvert le fonctionnement, j'ai dit à l’un des représentants 'mettons des robots'. Plus sérieusement, l'assistant sera progressivement remplacé par la technologie. Les juges de ligne seront-ils remplacés par deux arbitres de terrain, comme en basket et en hockey ? C'est une évolution possible".